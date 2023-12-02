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Блокування банківських карток за неявку до ТЦК: правда чи фейк

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Блокування банківських карток за неявку до ТЦК: правда чи фейк

Банківська картка / Фото: pixabay.com

РФ веде війну проти України не лише на фронті, а й в інформаційному полі.

Військовозобов'язаним українцям не блокуватимуть банківські картки за неявку до ТЦК. Інформація про потенційне обмеження доступу, яку розповсюдили раніше, є фейковою.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Деталі

У Мережі з'явилися повідомлення, буцімто банківські картки військовозобовʼязаних, які не зʼявилися в ТЦК, масово блокують. Також російські телеграм-канали написали про те, що українцям без військового обліку відмовлятимуть в обслуговуванні у всіх держорганах, банках та транспортних компаніях. Звісно, усе це робота ворожої ІПСО.

Зокрема, інформацію про блокування поширив пропагандист Дмитро Василець, який регулярно просуває інтереси Кремля та поширює ворожі наративи.

Насправді ж банківські рахунки можуть заблокувати лише у разі несплати штрафу за неявку до ТЦК. Про сам факт неявки не мовиться. 

"Якби в Україні дійсно масово блокували картки, про це було б багато дописів від реальних людей у соцмережах. Позаяк цього немає, пропагандисти самі вигадали "зраду" та паніку", – зауважили в Центрі.

Раніше у Мінцифри прокоментували чутки, що через неявку по повістці українцям блокуватимуть банківські картки. У відомстві це назвали фейком. 

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Дата публікації
Перегляди
1726
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