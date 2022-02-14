Блокування чорноморських портів РФ: Україна визначає морського коридору для безпечного плавання суден

Результати гідрографічних робіт будуть негайно оголошені.

За дорученням Міністерства інфраструктури України Держгідрографія проводить позапланові проміри глибин для уточнення характеру та структури рельєфу дна в Північно-західній частині Чорного моря. Вони будуть виконуватись до 14 лютого 2022 року включно.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури України у Facebook.

Роботи проводяться у зв’язку з незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України.

"У ситуації грубого порушення Російською Федерацією норм міжнародного права, наше завдання — попереджати ризики, захищати критичну інфраструктуру, а також забезпечувати повноцінне виконання наших торговельних зобов’язань.

Ми робимо наразі все, щоб не допустити будь-які спроби блокування української логістики, зокрема морем чи небом. Саме економічна та соціальна стабільність в країні є найкращим інструментом протидії інформаційній війні, зокрема сіянню паніки" — розповів Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Через небезпеку плавання на підходах до морських портів Одеської затоки торговельним суднам рекомендовано використовувати морський коридор у районі Дністровської банки між західною межею району навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки.

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На національних морських навігаційних картах України № 3201 та № 3407 вказано глибини у цьому районі за результатами гідрографічних робіт 2017 року. Відповідно до цих промірів глибини становлять від 15 до 22 метрів.

Суднам, які прямують до портів Одеської затоки рекомендовано при плаванні дотримуватись ізобати глибин 20 метрів, яка вказана на чинних навігаційних картах.

"Результати гідрографічних робіт будуть негайно оголошені в прибережних попередженнях, а також опубліковані в Повідомленнях мореплавцям у вигляді коректурного файлу для паперових та електронних навігаційних карт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати сильну відповідь Росії на її дії в Чорному й Азовському морях. За словами міністра, коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності.

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