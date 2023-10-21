Блокування карток чоловікам за неявку в ТЦК: адвокат пояснив, коли це може статися

Довкола потенційного блокування карток чоловікам за неявку до ТЦК точиться чимало обговорень. Насправді це просто маніпулювання фактами.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua з адвокатом Ростиславом Кравцем.

Що насправді відбувається з блокування карток

За словами правозахисника, теоретично картки можуть заблокувати, але заблокувати їх можуть не просто так у зв’язку з тим, що особа не звернулася до ТЦК, не прийшла до ТЦК за повісткою, яку вона отримала чи не отримала, а відповідно до виконавчого провадження.

"Тобто на сьогодні у разі, якщо особа порушує військовий облік або ухиляється від мобілізації в кодексі України про адміністративні правопорушення передбачені дві статті – 210-а і 210-а зі значком 1, які встановлюють відповідну адміністративну відповідальність", – констатував Кравець.

Усе відбувається так:

ТЦК складає відповідний адміністративний протокол і запрошує особу;

людина не з'являється;

комісія направляє цей протокол до виконавчої служби;

виконавча служба направляє вже вимогу в банк;

банк блокує цей рахунок, стягує ці кошти відповідно до розміру штрафу і розблоковує далі рахунок.

"Якщо ми візьмемо взагалі, чи можливо – так, дійсно можливо. Однак для цього потрібно бути дотримана певна процедура", – запевняє Ростислав Кравець.

Фахівець акцентує: особа, проти якої складено такий протокол, може звернутися до суду і є великі шанси, що їй вдасться його оскаржити у зв’язку з пропущенням строків притягнення до адміністративної відповідальності. Це в передовсім пов'язано з наявністю оцієї єдиної бази військовозобов’язаних, резервістів та призовників. Відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення, наголосив Кравець, строк притягнення до адміністративної відповідальності складає 2 місяці з моменту, коли відбулось це правопорушення.

"А з огляду на те, що ця база у нас працює з 2017 року, то фактично, що стосується питань військового обліку, то ТЦК вже давно пропустив всі строки (у 99%) по кожному з військовозобов’язаних щодо притягнення за порушення військового обліку", – сказав адвокат.

Однак, щодо ухилення від мобілізації, ТЦК потрібно довести, що особа отримала повістку і без поважної причини не з’явилася до ТЦК.

"Тому фактично самі блокування карток можливі винятково виконавчою службою і лише після складання відповідного адміністративного протоколу, який не буде оскаржений в судовому порядку. Якщо в судовому порядку він оскаржений, то відповідно ніхто нічого до моменту набрання чинності рішення нікому не заблокує. Щобільше, після списання суми штрафу (від 1000 до 3500 гривень) з рахунку, то відповідно він далі розблокується", – відзначає Кравець.

Нагадаємо, у Мережі поширюють фейк про блокування банківських карток ухилянтам за неявку до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).

Читайте також: