Блокування кордонів: яка ситуація на пунктах пропуску зі Словаччиною та Угорщиною

На кордоні України з Угорщиною та Словаччиною черги, проте рух не заблоковано.

Станом на 26 листопада кордон України зі Словаччиною та Угорщиною не заблокований, проте там спостерігаються черги.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, рух на словацькому кордоні відбувається інтенсивно через блокування пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

"За минулу добу близько 350 вантажних транспортних засобів перетнули кордон на тому напрямку. Звісно що через дії, які відбуваються на кордоні з Польщею, рух тут додався", – сказав Демченко.

За інформацією ДПСУ, станом на сьогоднішній ранок зі сторони Словаччини 450 вантажівок очікували можливості перетину кордону з Україною.

"На кордоні з Угорщиною, біля пункту пропуску "Тиса" станом на сьогоднішній ранок стояло близько 600 вантажних транспортних засобів, які очікували на можливість перетину кордону. Але також, на щастя, рух відбувається і на цьому напрямку", – зазначив речник Держприкордонслужби.

Він додав, що від 6 листопада, коли польські перевізники почали блокувати рух на кордоні, великого скупчення вантажівок на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною не фіксувалися.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".

Сьогодні стало відомо, що на кордоні з Польщею є випадки блокування гуманітарної допомоги.

За інформацією ДПСУ, польські перевізники продовжують блокувати чотири пункти пропуску на кордоні з Україною. При цьому, КПП "Шегині", який було заблоковано від 23 листопада, страйкарі почнуть блокувати цілодобово від понеділка, 27 листопада.

На території Словаччини перевізники 21 листопада також блокували вантажівки.

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