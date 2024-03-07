Блокування кордону: на яких пунктах пропуску складна ситуація

Станом на ранок четверга, 7 березня, у черзі на кордоні України та Польщі на шести КПП перебуває 2,3 тис. вантажівок. Важка ситуація на трьох пунктах пропуску - "Краківець", "Ягодин" та "Шегині".

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Загалом блокується рух для фур по напрямку виїзду з України і в'їзду до Польщі на "Ягодині". За минулу добу кордон перетнуло близько 50 вантажівок.

За словами Демченка, досить складна ситуація по напрямку пункту пропуску "Шегині". За минулу добу на в'їзд в Україну тут прослідувало лише 20 вантажних транспортних засобів а в бік Польщі - три вантажівки.

"Якщо від п'ятниці до понеділка (4 березня - Ред.) вони взагалі блокували рух для вантажних транспортних засобів в обох напрямках, то від понеділка хоч і пропускають, але ну практично мізерну кількість вантажних транспортних засобів", - розповів речник ДПСУ.

Як повідомлялося, польські фермери анонсували новий тривалий протест на кордоні - навпроти українського пункту "Рава-Руська". Вона триватиме до 30 квітня.

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