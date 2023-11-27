Блокування кордону: в уряді Польщі назвали свої вимоги і поскаржилися на Україну єврокомісару

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа своєму українському колезі Олександроі Кубракову, у якому закликав виконати вимоги польських протестувальників.

Про це повідомили в польському Міністерстві інфраструктури.

На думку польського міністра, одна з причин протесту – електронна черга, запроваджена Україною для вантажівок, які повертаються до ЄС без вантажу. Така система нібито унеможливлює виконання подальших замовлень і знижує конкурентоспроможність компаній. Крім того, на думку мітингувальників, нова система допускає нерівне ставлення до перевізників з України та Польщі.

У листі Адамчик закликав до "термінових дій щодо виконання вимог польських автоперевізників". Він пропонує скасувати обов’язкову реєстрацію вантажівок в електронній черзі щонайменше на двох пунктах пропуску: Зосін – Устилуг і Нижанковичі – Мальховичі.

Окрім того, перевізники-протестувальники вимагають насамперед відновлення дозволів на міжнародні перевезення для українських водіїв, які було скасовано згідно з угодою між Євросоюзом та Україною від 1 липня 2022 року.

Для цього Адамчик звернувся до Європейського комісара з транспорту з проханням, щоб українські транспортні фірми знову були змушені отримувати дозволи.

У польському Мінінфраструктури також зазначили, що наразі триває підготовка до засідання Транспортної ради ЄС, яке відбудеться 4 грудня 2023 року в Брюсселі. На ньому збираються обговорити наслідки угоди щодо скасування необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення для українських перевізників.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".

Вчора, 26 листопада, стало відомо, що на кордоні з Польщею є випадки блокування гуманітарної допомоги.

Також повідомлялося, що польські страйкарі планують цілодобове блокування руху на напрямку пунктів пропуску "Медика-Шегині".

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