Блокування кордону: яка ситуація на пунктах пропуску, чи пускають автобуси і легковики

Станом на ранок 23 лютого на кордоні з Польщею триває блокування польськими фермерами руху вантажних транспортних засобів на шести КПП. У чергах - на території сусідньої країни стоять понад 2400 вантажівок.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Найбільше вантажівок скупчилося навпроти пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин". Тим часом найнижчі показники перетину кордону вантажівками - на "Шегині" і "Ягодин".

"На "Шегинях" кордон (за добу - Ред.) перетнуло десь 60 вантажних транспортних засобів. Близько 60 вантажівок перетнули кордон по напрямку "Ягодин". Втім, всі ці машини по "Ягодину" - в бік України. За останні дні польська сторона не приймає жодної вантажівки, яка рухається з України у бік Польщі по цьому напрямку", - наголосив речник Держприкордонслужби.

Прикордонники наразі не фіксують блокування громадського транспорту на пунктах перетину українсько-польського кордону.

"Рух для легкових авто і автобусів, якими перетинають кордон звичайні громадяни, вільний у обох напрямках. Єдиний день, коли блокувався рух для цієї категорії транспорту - це було 20 лютого на трьох пунктах пропуску: по напрямку "Рава-Руської", "Устилугу" та "Угринів", - розповів Демченко.

За його словами, зараз пасажиропотік загалом є невисоким - це 55-70 тисяч осіб на добу у обох напрямках. Черг для легкових авто і автобусів на виїзд з України зараз немає.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв розблокування кордону: обіцяє прибрати перешкоди на кордоні для військової і гуманітарної допомоги. Варшава внесе прикордонні переходи з Україною, ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури, аби постачати озброєння і гуманітарну допомогу.

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