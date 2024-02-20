Блокування кордону з Польщею: страйкарі послабили обмеження руху – де можна проїхати

Польські мітингувальники обіцяють дещо послабити блокування на пунктах пропуску "Рава-Руська" та "Устилуг".
Увечері, 20 лютого, польські страйкарі послабили обмеження руху біля кордону з Україною.
Про це передає Держприкордонслужба України.
За інформацією ДПСУ, після 17:00 відновився рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску "Хребене – Рава-Руська". Протестувальники також заявили про готовність щогодини пропускати по 1 вантажівці в обох напрямках.
Крім того учасники польські мітингувальники готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін-Устилуг".
Зокрема, вони планують пропускати:
- кожні пів години по 5 легкових автомобілів в обох напрямках,
- щогодини по 1 вантажівці на в'їзд до Польщі,
- щогодин по 3 вантажівки на в’їзд в Україну.
Автобуси в обох напрямках обіцяють пропускати у звичайному режимі.
Нагадаємо, що сьогодні, 20 лютого, польські фермери-протестувальники влаштували повну блокаду руху на кордоні України через пункт пропуску "Медика-Шегині. Крім того рух вантажівок практично був відсутній на пунктах пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про польську блокаду кордону з Україною.
Читайте також:
- Поляки висипали українське зерно із двох вагонів на кордоні: куди їхало збіжжя
- Розсипане українське зерно на кордоні з Польщею: у Мінінфраструктури відреагували
- Як довго поляки збираються протестувати на кордоні з Україною: заява лідера мітингувальників
- Блокування кордону: де поляки зупинили рух усіх видів транспорту
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ситуація з польськими блокувальниками загострюється! Ті придумують собі виправдання – ексклюзив ТСН