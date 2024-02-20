Блокування кордону з Польщею: страйкарі послабили обмеження руху – де можна проїхати

Польські мітингувальники обіцяють дещо послабити блокування на пунктах пропуску "Рава-Руська" та "Устилуг".

Увечері, 20 лютого, польські страйкарі послабили обмеження руху біля кордону з Україною.

Про це передає Держприкордонслужба України.

За інформацією ДПСУ, після 17:00 відновився рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску "Хребене – Рава-Руська". Протестувальники також заявили про готовність щогодини пропускати по 1 вантажівці в обох напрямках.

Крім того учасники польські мітингувальники готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін-Устилуг".

Зокрема, вони планують пропускати:

кожні пів години по 5 легкових автомобілів в обох напрямках,

щогодини по 1 вантажівці на в'їзд до Польщі,

щогодин по 3 вантажівки на в’їзд в Україну.

Автобуси в обох напрямках обіцяють пропускати у звичайному режимі.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 лютого, польські фермери-протестувальники влаштували повну блокаду руху на кордоні України через пункт пропуску "Медика-Шегині. Крім того рух вантажівок практично був відсутній на пунктах пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про польську блокаду кордону з Україною.

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