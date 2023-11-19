Блокування кордону з Польщею: у пунктах пропуску стоять майже 3 тисячі вантажівок

Польські перевізники страйкують у пунктах пропуску на кордоні з Україною.

На кордоні з Польщею станом на ранок неділі, 19 листопада, у пунктах пропуску було скупчення близько 2900 вантажних транспортних засобів через блокування руху польськими перевізниками.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Рух для вантажівок продовжує блокуватися польськими перевізниками. Зрештою, вони пропускають за годину по кілька вантажівок в обох напрямках, як тих, які їдуть з території Польщі, так і тих, які їдуть на територію цієї країни", – зазначив він.

Станом на ранок 19 листопада 1200 автомобілів перебувають на напрямку до пунктів пропуску "Ягодин" та "Краківець", ще 500 автівок очікує в напрямку "Рави-Руської".

Перевізники також намагаються обирати інші напрямки, де вони можуть більш-менш швидко перетнути кордон, що своєю чергою додає скупчення до черг.

"До прикладу на напрямку пункту пропуску "Шегині" на території Польщі перебуває близько 1300 вантажівок, які очікують можливості прослідувати в напрямку України, і орієнтовно 400 вантажівок сукупно очікують на напрямках пунктів пропуску "Устилуг" та "Смільниця", – додав Демченко.

Від 6 листопада розпочався страйк польських перевізників, які вимагають скасувати транспортний безвіз для України. Польські перевізники страйкуватимуть на кордоні через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

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