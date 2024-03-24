Блокування кордону з Польщею: яка ситуація на пунктах пропуск, де фури не пропускають взагалі

Черги з вантажівок утворилися і на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

На кордоні з Польщею фермери блокують три напрямки - "Угринів", "Ягодин" та "Рава-Руська". На двох останніх двох КПП поляки взагалі не пропускають вантажні автомобілі, що їдуть з України до Польщі.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

З його слів, на пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" за останній період фіксують нульові показники перетину кордону на виїзд з України. На цих напрямках сукупно перебувають в черзі близько 500 вантажівок.

У розблокованих КПП на польському кордоні теж є черги. Втім, там рух вантажного транспорту не блокується. Крім того, утворилися черги у пунктах на кордоні з іншими країнами.

"Маємо черги по трьох напрямках - Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Зокрема, по напрямку пункту пропуску "Ужгород" - це кордон зі Словаччиною, станом на ранок десь 300 вантажівок очікують у черзі", - сказав він.

На КПП "Тиса" на території Угорщини перебуває близько 800 вантажівок. Напроти пункту пропуску "Порубне" близько 400 вантажівок очікують в'їзду з території Румунії.

"Бачимо збільшення черг саме від початку блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною, оскільки досить складно перетнути кордон з Польщею", - сказав Демченко.

Нагадаємо, вдень 20 березня польські фермери заблокували рух автобусів в пункті пропуску "Медика-Шегині", що у Львівській області. Віцепрем'єр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков гівно відреагував на такі дії поляків та навіть звернувся до міністра внутрішніх справ Польщі. Вночі стало відомо, що рух транспортних засобів у цьому пункті пропуску повністю розблоковано.

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