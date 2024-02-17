Блокування кордону з Польщею: яка ситуація на пунктах пропуску

Станом на ранок 17 лютого триває блокування шести пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Наразі у чергах зі сторони польського кордону перебуває близько 3300 вантажних транспортних засобів.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Найбільша черга на території Польщі в бік України по напрямку пропуску пункту "Краківець" - це десь 1600 вантажних засобів. На КПП "Ягодин" - 550 вантажних транспортних засобів очікують на можливість перетину кордону", - розповів представник Держприкордонслужби.

За його словами, щодо виїзду з України діє є-Черга. Втім, йдеться про також тисячі одиниць транспортних засобів, які зареєстровані на виїзд за межі України.

"Але примітно, що водіям не доводиться фізично перебувати на кордоні, а перебувати у більш комфортних місцях, очікуючи на перетин кордону", - додав Демченко.

Як повідомлялося, 16 лютого польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною - "Краківець-Корчова".

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери знову розпочали акцію протесту на напрямку трьох КПП: "Ягодин", "Рава Руська" і "Шегині".

А від 12 лютого польські фермери розпочали блокувати ще два пункти пропуску з Україною. Йдеться про КПП "Устилуг" та "Угринів".

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