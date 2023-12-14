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Блокування кордону з Польщею: яка ситуація з чергами на пунктах пропуску

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Блокування кордону з Польщею: яка ситуація з чергами на пунктах пропуску

КПП. / Фото: facebook.com/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Рух транспорту заблокований на трьох напрямках.

Станом на ранок 14 грудня на польсько-українському кордоні перебуває близько 2600 вантажівок. Наразі триває блокування руху на трьох пунктах пропуску.

Про це під час телемаратону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він наголосив, що заблокований рух вантажного транспорту на трьох напрямках - це Краківець, Рава-Руська та Шегині.

"Рух на цих напрямках ускладнений через дії учасників акції на території Польщі. Зрозуміло, що рух певний відбувається, але тієї інтенсивності, яка була до 6 листопада, немає... Станом на ранок за інформацією, яку ми маємо від польських колег, 2600 вантажних транспортних засобів перебувають у чергах на трьох напрямках, очікуючи можливості на перетин кордону в напрямку України", - наголошує Демченко.

Нагадаємо, зранку 14 грудня пропуск вантажівок частково поновлено на кордоні зі Словаччиною - у пункті пропуску "Ужгород", що сумісний з КПП "Вишнє Німецьке". До слова, рух авто словацькі перевізники знову заблокували 11 грудня.

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Дата публікації
Перегляди
664
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