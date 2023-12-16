Блокування кордону з Польщею: яка ситуація з чергами на пунктах пропуску

Станом на суботу, 16 грудня, на пунктах пропуску на кордоні з Польщею в’їзду до України очікують 2400 вантажних автомобілів.

Про це "Укрінформу" повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"На напрямках, де блокування продовжується, за інформацією польських прикордонників, станом на ранок очікують 2400 вантажівок: Шегині – 1200, Рава-Руська – 550, Краківець – 650",- каже представник ДПСУ.

За його словами, через розблокований пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" у Волинській області за минулу добу проїхали понад 1200 ваговозів.

На кордоні зі Словаччиною бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород-Вишнє-Немецьке" очікували 450 вантажівок, а блокування руху транспортних засобів із України тимчасово припинилось.

Нагадаємо, зранку 14 грудня пропуск вантажівок частково поновлено на кордоні зі Словаччиною - у пункті пропуску "Ужгород", що сумісний з КПП "Вишнє Німецьке". До слова, рух авто словацькі перевізники знову заблокували 11 грудня.

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