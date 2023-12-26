Блокування польського кордону: у ДПСУ розповіли про черги на пунктах пропуску

На розблокованому КПП "Медика–Шегині" також є черга.

Станом на ранок вівторка, 26 грудня, на кордоні України та Польщі в чергах стоять понад три тисячі вантажівок на в'їзд до країни.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє "Укрінформ".

За інформацією польських прикордонників, у ситуація у пунктах пропуску така: Рава-Руська - 900 вантажівок, Краківець - 640, Ягодин - 1500.

Демченко наголосив, що 24 грудня був розблокований рух на напрямку пункту пропуску Шегині. Наразі там у черзі залишаються 700 вантажних автомобілів.

На кордоні зі Словаччиною, на КПП "Ужгород", бік України очікували проїзду 560 вантажівок. На в'їзд з Угорщини в пункту пропуску "Тиса" перебуває 750 фур, а в "Порубне", що на румунському кордоні, - 750 вантажних транспортних засобів.

Нагадаємо, 24 грудня польські фермери завершили блокування пункту пропуску "Медика–Шегині". Акція завершилася о 09:30. Таким чином поляки завершили блокувати один із КПП.

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