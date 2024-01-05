Блокування польського кордону: у ДПСУ розповіли про черги на пунктах пропуску

Окрім польського кордону, вантажівки скупчилися ще й на словацькому.

Станом на ранок 5 січня на заблокованих пунктах пропуску України та Польщі в чергах перебуває дві тисячі вантажівок. На ділянках кордону з іншими країнами рух фур не блокується.

Про це повідомив у коментарі "Укрінформу" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська-Хребене", "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ". За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 1 400 вантажівок перебувають в чергах на цих трьох напрямках в бік України. Крім того, 4 січня зранку поновилося блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску "Шегині-Медика". Черга на ранок - 600 вантажівок", - розповів представник ДПСУ.

З його слів, протягом минулої доби рух вантажівок на напрямку "Медика-Шегині" ще залишався "інтенсивним". Втім, надалі не виключено зниження кількості вантажівок, що перетинатимуть кордон.

Також черга з вантажівок у бік України фіксується лише на території Словаччини. На напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало проїзду 100 вантажних транспортних засобів.

Як повідомлялося. від 09:00 4 січня поляки знову заблокували пункту пропуску "Медика-Шегині". Страйкарі анонсують, що протест триватиме до 3 лютого. ККП на цій ділянці кордону страйкарі розблокували 24 грудня.

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