Блокування польського кордону: у ДПСУ розповіли про ситуацію на пунктах пропуску

На кордоні України та Польщі працює один пункт пропуску.

На польсько-українському кордоні залишаються заблокованими три пункти пропуску, один працює. У чергах біля КПП стоять сотні вантажівок.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Блокування триває. Це три напрямки - пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Краківець". "Шегині" був розблокований на днях і там інтенсивність залишається", - сказав Демченко.

Навпроти пункту пропуску "Шегині" спостерігається черга, бо і водії, і перевізники шукають маршрути, якими вони можуть перетнути кордон.

"1000 вантажних транспортних засобів станом на ранок сьогодні перебувала навпроти "Шегині". І десь 800 транспортних засобів навпроти тих трьох напрямків, які надалі блокують", - додав речник.

Нагадаємо, 6 грудня уряд Польщі домовився з фермерами про призупинення протесту на пункті пропуску "Медика-Шегині". Міністр погодився на реалізацію усіх вимог фермерів.

Польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною ще 6 листопада 2023-го у пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Хребене". 23 листопада до них приєднались польські аграрії у пункті пропуску "Шегині-Медика", висуваючи свої вимоги.

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