Блокування польського кордону: яка ситуація, чи пропускають автомобілі й автобуси

Станом на ранок 3 березня на кордоні з Польщею надалі блокують усі шість напрямків для вантажних транспортних засобів. Протестувальники не перешкоджають руху легкових автомобілів і автобусів.

Про це ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів. Наразі є значне ускладнення для перетину кордону і як в напрямку України, так і в напрямку Польщі. Загалом в черзі на території сусідньої країни на в'їзд до України перебуває 2,4 тис. вантажних транспортних засобів.

Найбільше вантажівок фіксують у напрямку КПП "Краківець" та "Ягодин".

"Нагадаю про те, що це (КПП "Ягодин" - Ред.) найбільший інфраструктурний напрямок де може перетинати кордон 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. Натомість зараз пропускаються лише вантажні засоби, які слідують до України. За минулу добу таких було лише 70. Натомість жодна вантажівка не перетинає кордон в бік Польщі, оскільки їх не пропускають" , - розповів Демченко.

Складна ситуація і біля пункту пропуску "Шегині". За словами спікера ДПСУ, польські фермери днями заблокували повністю можливість проїзду вантажівок в обох напрямках. Виключення - фури, які везуть гуманітарні чи важливі вантажі для України.

Нагадаємо, днями прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща та Україна можуть тимчасово закрити кордон. За його словами, це буде тимчасове і болісне рішення для обох сторін.