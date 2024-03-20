Блокування польського кордону: яка ситуація, чи пропускають автомобілі й автобуси

Найбільше вантажівок — навпроти пункту пропуску "Ягодин".
Станом на ранок 20 березня польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на п'яти пунктах пропуску на кордоні з Україною. У чергах на території Польщі перебуває 850 вантажних транспортних засобів, найбільше — навпроти КПП "Ягодин".
Про це у коментарі кореспонденту "Укрінформу" повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
За його словами, поляки пропускають по кілька вантажних транспортних засобів на годину в обох напрямках або взагалі обмежують рух на окремих напрямках.
"Нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі за напрямком пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська", де фіксуються нульові показники перетину кордону на виїзд з України, а також пропускають на в'їзд до Польщі лише кілька вантажівок на добу за напрямком "Шегині", за минулу добу таких було п'ять", — наголосив представник ДПСУ.
Польські фермери пропускають через КПП "Ягодин" і "Шегині" малу кількість автомобілів з Польщі. За минулу добу кордон перетнули 70 та 40 фур відповідно.
Демченко наголосив, що легкові автомобілі та автобуси вільно перетинають кордон на всіх КПП. Для цих категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.
Нагадаємо, 20 березня Polskie Radio повідомило, що влада Польщі домовилася з фермерами про заборону транзиту деякої агропродукції з України. Домовленість передбачає збереження нинішнього ембарго на сільськогосподарську продукцію з України, яке діє від середини вересня минулого року. Воно стосується, зокрема, пшениці, кукурудзи, пшеничного борошна, ріпаку та соняшнику.