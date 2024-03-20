Блокування польського кордону: яка ситуація, чи пропускають автомобілі й автобуси

Станом на ранок 20 березня польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на п'яти пунктах пропуску на кордоні з Україною. У чергах на території Польщі перебуває 850 вантажних транспортних засобів, найбільше — навпроти КПП "Ягодин".

Про це у коментарі кореспонденту "Укрінформу" повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, поляки пропускають по кілька вантажних транспортних засобів на годину в обох напрямках або взагалі обмежують рух на окремих напрямках.

"Нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі за напрямком пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська", де фіксуються нульові показники перетину кордону на виїзд з України, а також пропускають на в'їзд до Польщі лише кілька вантажівок на добу за напрямком "Шегині", за минулу добу таких було п'ять", — наголосив представник ДПСУ.

Польські фермери пропускають через КПП "Ягодин" і "Шегині" малу кількість автомобілів з Польщі. За минулу добу кордон перетнули 70 та 40 фур відповідно.