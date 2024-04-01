Блокування польського кордону: яка ситуація, чи пропускають автомобілі й автобуси

Станом на ранок 2 квітня польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок по двох пунктам пропуску на кордоні - це "Ягодин" та "Рава-Руська". Легкові автомобілі і автобуси скрізь вільно перетинають кордон - для них рух не обмежується.

Про це повідомив у коментарі "Укрінформ" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Через "Ягодин" та "Рава-Руська" польські протестувальники взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі. На цих напрямках останній період фіксуються нульові показники перетину кордону вантажівками на виїзд з України", - сказав Демченко.

Наразі на цих двох заблокованих напрямках в чергах на території Польщі загалом перебуває 500 вантажівок: по 250 навпроти кожного КПП.

Речник нагадав, що раніше польські фермери припинили блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску "Краківець", "Шегині" та "Устилуг", За словами Демченка, там відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в’їзд. Втім, черги на території Польщі ще зберігаються: біля "Краківця" - 950 вантажівок, а перед ПП "Шегині" - 600. Втім, зараз рух інтенсивний, тому водіям не доводиться тижнями стояти в чергах.

Як повідомлялося, поляки можуть заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні - це "Угринів-Долгобичув" у Львівській області. Блокування цього напрямку припинилося 28 березня.

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