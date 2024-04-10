Блокування польського кордону: яка ситуація, чи пропускають автомобілі й автобуси

Черги з вантажівок є і на заблокованих КПП, і на розблокованих.

Станом на 10 квітня польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску на кордоні - це "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів".

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Демченко наголошує, що автобуси та легкові автомобілі протестувальники пропускають. Також поляки не блокують вантажі з гуманітарною допомогою.

За його словами, на заблокованих пунктах пропуску в чергах перебуває 450 вантажних транспортних засобів. Зокрема, на найбільшому інфраструктурному напрямку на кордоні з Польщею - "Ягодині" - за добу проїхало лише 70 вантажівок в бік України. До слова, пропускна спроможність цього пункту пропуску 1200-1400 вантажівок протягом доби.

Утворися черги і на вже розблокованих напрямках. На КПП "Краківець" та "Шегині", де очікують 700 і 600 вантажівок відповідно.

Як повідомлялося, ввечері 5 квітня на одному з КПП на кордоні почали пропускати невелику кількість вантажівок. Йдеться про пункт пропуску "Рава Руська-Гребенне", що у Львівській області.

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