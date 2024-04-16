Блокування польського кордону: яка ситуація, чи пропускають автомобілі й автобуси

Черги з вантажівок є і на заблокованих КПП, і на розблокованих.

Станом на вівторок, 16 квітня, польські фермери блокують рух вантажного транспорту на трьох пунктах пропуску - "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". Легкові автомобілі та автобуси скрізь вільно перетинають кордон - рух для них не обмежується.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко "Укрінформ" та "УП".

Станом на ранок сьогоднішнього дня на цих трьох заблокованих пунктах в чергах на території Польщі загалом перебуває близько 600 вантажівок. Також Демченко наголосив, що через ці три заблоковані КПП польські протестувальники за минулу добу, 15 квітня, взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі.

Крім того, через "Угринів" вони не проїхала жодна фура в бік України. Станом на 12:00 від початку доби 16 квітня через "Угринів" у бік України прослідувало лишн п'ять вантажівок та нуль – в бік Польщі. За словами Демченка, на КПП "Угринів" поляки змінюють свої інтереси: або взагалі не пропускають вантажівки, або ж дають перетнути кордон буквально кільком авто

А найбільший пункт на польському кордоні "Ягодин" перетнуло лише 70 вантажівок - тоді як його пропускна спроможність - 1400 вантажівок в обох напрямках.

Крім того, утворилися черги на раніше розблокованих напрямках пунктів пропуску "Краківець" та "Шегині": 900 та 450 вантажних транспортних засобів відповідно. Втім, Демченко наголошує, що на цих напрямках відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України так і на в’їзд.

Як повідомлялося, у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю. Наразі переміщення техніки та особового складу російської окупаційної армії не зафіксовано.

Читайте також: