Блокування польського кордону: яка ситуація, чи пропускають автомобілі й автобуси

Польські фермери блокують рух вантажівок у двох пунктах пропуску на кордоні - це "Ягодин" та "Рава-Руська" станом на ранок 22 квітня. Протестувальники пропускають по кілька вантажних транспортних засобів на годину або взагалі обмежують рух.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченко.

За його словами, на цих двох заблокованих пунктах у чергах на території Польщі перебуває близько 800 вантажівок. Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон.

"Через "Ягодин" польські протестувальники не пропускають вантажівки в бік Польщі. Протестувальники пропускають у бік України незначну кількість вантажівок, особливо якщо порівнювати з пропускною спроможністю цього напрямку. За минулий день таких було 75. Вкотре зазначу, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями, який спроможний пропускати близько 1400 вантажівок в обох напрямках", - наголосив речник Держприкордонслужби.

На КПП "Рава-Руська" від ранку 21 квітня польські фермери частково почали пропускати вантажні транспортні засоби на вʼїзд до Польщі.

Крім того, черги зберігаються на раніше розблокованих напрямках пунктів пропуску "Краківець" та "Шегині": 1000 та 700 вантажівок відповідно. Однак, наголосив Демченко, інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в’їзд відбувається відповідно до пропускної спроможності кожного з цих КПП.

Нагадаємо, 20 квітня поляки розблокували два пункти пропуску на кордоні України - "Медика-Шегині" та "Корчова-Краківець". Рух вантажівок відбувається у звичному режимі. Крім того, частково відновлено рух в пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне".

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