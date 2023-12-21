Блокування польського кордону: яка ситуація на пунктах пропуску

Черги є на кордонах з усіма сусідніми країнами.

Станом на 21 грудня у чергах на кордоні з Польщею на вʼїзд до України стоять близько чотирьох тисяч вантажівок.

Про це "Укрінформу" повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"За інформацією польських прикордонників, станом на ранок очікують в чергах 3900 вантажівок: Шегині - 900, Рава-Руська - 630, Краківець - 590, Ягодин - 1760", - повідомив речник.

На кордонні зі Словаччиною станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало проїзду 370 вантажівок.

Угорщина: станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікувало проїзду 550 вантажівок.

Румунія: зранку у пункті пропуску "Порубне" очікувало проїзду 900 вантажівок.

Як повідомлялося, у Польщі українські водії перекрили кілька трас. Протестувальники пояснюють, що їм набридла блокада українського кордону.

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