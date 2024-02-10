Блокування польського кордону: яка ситуація на пунктах пропуску

Станом на ранок 10 лютого польські фермери продовжують блокування трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною - це "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині-Медика".

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Ми бачимо збільшення вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону у бік України. Станом на ранок по цих трьох напрямках у чергах перебуває приблизно 1300 вантажівок. Найбільше - напроти пункту пропуску "Ягодин", - повідомив Демченко.

Крім того, збільшується кількість вантажівок у черзі на пункті пропуску "Краківець". До слова, там рух транспортних засобів не блокується. Демченко пояснив: це зумовлено тим, що водії обирають для себе оптимальний шлях перетину кордону, адже інші КПП заблоковано.

"Станом на ранок на пункті пропуску "Краківець у черзі перебуває понад 800 вантажівок", - додав він.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери знову розпочали акцію протесту на напрямку трьох КПП: "Ягодин", "Рава Руська" і "Шегині". Всі ці дії відбуваються на території Польщі на напрямку пунктів пропуску на різних ділянках, відстань від кордону може бути різна.

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