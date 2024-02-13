Блокування польського кордону: яка ситуація на пунктах пропуску

Станом на ранок 13 лютого заблоковано п'ять пунктів пропуску на кордонах України з сусідньою Польщею. Наразі на цих напрямках в чергах перебувають близько 1250 вантажівок.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Вчора до 10:00 польські фермери блокували два напрямки - "Ягодин" і "Рава-Руську". Потім вони поновили блокування пункту пропуску "Шегині", а також стали блокувати КПП "Устилуг" та "Угринів". Це п'ять напрямків, де блокують рух саме вантажних засобів", - розповів представник Держприкордонслужби.

За його словами, на пунктах пропуску "Устилуг" і "Угринів" черги практично відсутні. Наразі найбільше вантажівок навпроти Ягодина і Рави-Руської - це фури, які на території Польщі очікують можливості перетину кордону в бік України.

"Пропускається невелика кількість вантажівок. За годину по кожному з напрямків блокування можуть пропустити одну-три машини - як в бік Польщі, так і на виїзд з Польщі. Все залежить від організаторів і учасників блокування, від їхнього бажання пропустити", - каже Демченко

Він наголосив, що не блокується рух для інших видів транспорту: легковики і автобуси вільно перетинають кордон в обох напрямках.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери знову розпочали акцію протесту на напрямку трьох КПП: "Ягодин", "Рава Руська" і "Шегині". Всі дії відбуваються на території Польщі на напрямку пунктів пропуску на різних ділянках.

Згодом польські фермери оголосили, що блокуватимуть ще два пункти пропуску з Україною від 12 лютого. Йдеться про КПП "Устилуг" та "Угринів".

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