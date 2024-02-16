Блокування польського кордону: яка ситуація на пунктах пропуску

Станом на ранок п'ятниці, 16 лютого, заблокованими залишаються п'ять пунктів пропуску на кордоні Польщі з Україною. У чергах - близько 1400 вантажівок.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Це напрямки пунктів пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Усть-Луг", "Угринів", - сказав він.

Найбільше вантажних транспортних засобів перебуває навпроти пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська". Найменша кількість фур - навпроти КПП "Усть-Луг" та "Угринів".

Демченко зазначив, що перевізники шукають напрямки перетину кордону на тих пунктах, де це можливо.

"Один з них - це пункт пропуску "Краківець". Станом на ранок сьогодні там також є черги", - розповів Демченко.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери знову розпочали акцію протесту на напрямку трьох КПП: "Ягодин", "Рава Руська" і "Шегині". Всі дії відбуваються на території Польщі на напрямку пунктів пропуску на різних ділянках.

Згодом польські фермери оголосили, що блокуватимуть ще два пункти пропуску з Україною від 12 лютого. Йдеться про КПП "Устилуг" та "Угринів".

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