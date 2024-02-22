Блокування польського кордону: яка ситуація на пунктах пропуску

На українсько-польському кордоні триває блокування польськими фермерами руху вантажних транспортних засобів. Йдеться про КПП "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Станом на ранок сьогодні (22 лютого - Ред.), за інформацією від польських колег, на цих шістьох напрямках на території Польщі в чергах очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави 2 450 вантажівок. Найбільше - навпроти пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Шегині", - сказав він.

Представник Держприкордонслужби наголосив, що протягом останніх днів суттєво зменшилася кількість перетинів кордону фурами. Особливо критично це відчувається на напрямку "Шегині" та "Ягодин". Так, через КПП "Ягодин" польські фермери фактично не пропускають жодний вантажний транспортний засіб, що рухається з України до Польщі.

"На "Шегині" за вчора кордон перетнуло лише 60 вантажівок: 40 - в бік України і 20 - в бік Польщі. На напрямку пункту пропуску "Ягодин" 70 вантажівок перетнули кордон в бік нашої держави. Жодна вантажівка не перетнула кордон в бік Польщі", - розповів Демченко.

Рух легкових автомобілів та автобусів поляки не блокують. Разом з тим речник ДПСУ наголосив, що через ситуацію на кордоні з Польщею спостерігається певне збільшення черг на кордонах зі Словаччиною та Угорщиною.

Станом на ранок 22 лютого на території Словаччини навпроти КПП "Ужгород" в чергах перебуває близько 500 вантажних транспортних засобів. На території Угорщини біля ПП "Тиса" - близько 800 вантажівок. На цих напрямках блокування по той бік кордону не відбувається. За словами Демченка, там забезпечується інтенсивний рух.

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Блокування кордону

16 січня польські фермери зупинили протести на кордоні з Україною, які тривали від листопада 2023-го. Втім, вже 9 лютого вони нову розпочали акцію протесту на напрямку трьох КПП: "Ягодин", "Рава Руська" і "Шегині".

Від 12 лютого поляки розпочали блокувати ще два пункти пропуску з Україною. Йдеться про КПП "Устилуг" та "Угринів".

А 16 лютого польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною - "Краківець-Корчова".

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