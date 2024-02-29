Блокування польського кордону: яка ситуація на пунктах пропуску

Фермери майже не випускають вантажівки з України.

Польські фермери продовжують блокування кордону. Вони майже не пропускають вантажівки - з України до Польщі. Станом на ранок 29 лютого на всіх шести пунктах пропуску в черзі перебуває приблизно 2200 вантажівок.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Ситуація залишається незмінною. Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску, ускладнюючи рух саме для вантажних транспортних засобів в обидва боки", - наголосив він.

Найбільше вантажівок зібралося навпроти пункту пропуску "Краківець", "Рава-Руська" і "Ягодин". Приміром, на останньому напрямку "критично низькі" показники перетину. За минулу добу в бік України проїхало близько 70 вантажівок. Втім, протестувальники взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть у бік Польщі.

Крім того, суттєво зменшилася кількість перетинів кордону ще й на КПП "Шегині". За минулу добу кордон перетнуло 35 вантажівок, 24 - у напрямку України.

"Фактично пропускалися по одній вантажівці за годину. Десять вантажних транспортних засобів прослідувало в бік Польщі - тобто ще менше, ніж одна вантажівка за годину", - наголосив Демченко.

Нагадаємо, напередодні прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща та Україна можуть тимчасово закрити кордон. За його словами, це буде тимчасове і болісне рішення для обох сторін.

Своєю чергою, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков наголосив, що з боку України ніхто не веде переговори про закриття кордонів з Польщею.

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