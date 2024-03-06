Блокування польського кордону: яка ситуація на пунктах пропуску

Станом на 6 березня польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок до шести пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах на в'їзд до країни - 2300 вантажних автомобілів.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, від п’ятниці, 1 березня, польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в обох напрямках на КПП "Шегині". У понеділок, 4 березня, протестувальники вирішили пропускати в бік України по 12 вантажівок одноразово раз на 12 годин. Таким чином кордон перетнуло по 60 фур в обох напрямках. Це вкрай низькі показники, наголосив Демченко.

Поляки також не пропускають автівки, які слідують з України до Польщі, через пункт пропуску "Ягодин". З Польщі пропускають дуже повільно. Протягом минулого дня кордон пропустив лише 70 вантажівок на цьому напрямку.

Водночас легкові автівки та автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.