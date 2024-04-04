Блокування польського кордону: яка ситуація на пунктах пропуску

У КПП у чергах стоять близько 400 вантажівок.

Польські фермери блокують три напрямки на кордоні з Україною - це "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів". Вантажівки на в'їзд до Польщі протестувальники практично не пропускають.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченка.

"Фактично на всіх цих трьох напрямках польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі, а в бік України пропускається по кілька вантажних транспортних засобів на годину", - розповів він.

Демченко зауважив, що КПП "Ягодин" є найбільшим інфраструктурним напрямком на польсько-українському кордоні, бо може пропустити 1200-1400 вантажівок за добу. Втім, протягом 3 квітня до України приїхало лише 70 фур.

Станом на ранок 4 квітня на заблокованих пунктах пропуску у чергах стоять близько 400 вантажівок. Втім, є черги на і розблокованих КПП. Так, у "Краківці" - 500 вантажівок,у "Шегинях" - 450. Рух на цих напрямках інтенсивний, але через блокування інших пунктів пропуску є черги.

Як повідомлялося, 2 квітня польські протестувальники заблокували ще один пункт пропуску на кордоні - це "Угринів-Долгобичув" у Львівській області.

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