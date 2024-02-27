Блокування пунктів пропуску на кордоні з Польщею: чи пускають автобуси і легковики

Станом на ранок 27 лютого польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів на кордоні. Руху легкових автомобілів та автобусів протестувальники не заважають.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, були дні, коли поляки на кілька годин блокували рух і для легковиків, і для автобусів, - ускладнювали рух для них в обох напрямках. Загалом рух для цих категорій відбувається вільно як в бік Польщі, так в бік України.

"Щодо вантажних транспортних засобів рух блокується на шести пунктах пропуску. В чергах на території Польщі перебувають 2100 вантажних транспортних засобів. Найбільше на пунктах пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин". Разом з чергами маємо суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажними транспортними засобами. Польські фермери все ж таки пропускають незначну кількість вантажівок як в бік України, так і в бік Польщі", - розповів Демченко.

Представник ДПСУ наголошує, що критично низькі показники перетину кордону фіксують на КПП "Шегині" та "Ягодин".

"У пункт пропуску "Шегині" за минулу добу кордон перетнули десь 50 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. У напрямку ПП "Ягодин" за минулу доб перетнули кордон в бік України майже 100 вантажівок. Це при тому, що пропускна спроможність даного напрямку 1200-1400 вантажівок в день в обох напрямках. На цьому напрямку польські фермери не пропускають жодної вантажівки, які їдуть в бік Польщі. За останні дні - нульові показники перетинів", - додав Демченко.

Як повідомлялося, польські фермери пообіцяли 1 березня заблокувати пункт пропуску на кордоні з іще однією країною. Так, аграрії готуються до двох нових блокад: на кордоні між Польщею та Німеччиною у місті Швєцко та біля Литви на дорозі на прикордонному пункті Кальварія-Будзіськ.

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