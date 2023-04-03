Блокування роботи Мінкульту у Лаврі: агресивні активісти УПЦ МП отримують фінансування – релігієзнавиця

На її думку, роботі комісії перешкоджає невелика група проплачених “агресивних активістів”, а не простих парафіян.

Звичайні віряни УПЦ МП дуже далекі від конфлікту навколо Києво-Печерської лаври, а блокують роботу комісії Мінкульту агресивні активісти, діяльність яких профінансовано.

Таку думку висловила релігієзнавиця Людмила Филипович, інформує FREEДОМ.

“Люди досить далекі від того, що відбувається у Лаврі. Ті, хто приїхали туди і демонструють свою підтримку, роблять це не за власним бажанням, це явно з ініціативи, можливо, місцевих батюшок і за фінансової підтримки. Сьогодні людині просто так зірватися з місця зі звичайної сільської парафії, із тієї ж самої Буковини, поїхати до Києва — це досить складний захід”, — заявила експертка.

Филипович пояснює, що вірянам в Україні зрозуміліші й набагато важливіші традиції та символи, ніж догмати та взаємини церкви та держави.

“Для звичайного православного віруючого головне навіть не те, які догмати, які концепції, які особливості відносин між державою та церквою. Найголовніше — щоби не чіпали традицію, до якої вони звикли, щоб не змінювали календар, не змінювали дати святкування великих свят”, — говорить релігієзнавиця

Вона додала, що прихильникам УПЦ МП треба пояснювати, що претензії Української держави до керівництва цієї церкви не поширюються на простих парафіян.

Нагадаємо, що Шевченківський суд столиці обрав запобіжний захід наміснику монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополитові Павлу у вигляді двох місяців домашнього арешту з носінням електронного браслета.

До 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мали звільнити всі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі. Проте вже шостий день поспіль віряни УПЦ МП блокують доступ до Нижньої лаври.

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