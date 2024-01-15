Блокування румунами та поляками кордону України: у Держприкордонслужбі розповіли про ситуацію на пунктах пропуску

Водночас усі види транспорту, крім вантажівок, а також пішоходи в обох пунктах пропуску оформлюються встановленим порядком як на в’їзд, так і на виїзд з України.

На кордонах України з Румунією та Польщею блокується рух вантажівок.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону, яка наразі ситуація на пунктах пропуску на кордоні, де відбувається блокування руху транспорту.

"Сьогодні (у понеділок,15 січня - ред.) третій день, коли знову розпочалися дії з блокування на території Румунії. Протягом вихідних, в суботу і неділю, блокування ми фіксували, за інформацією, яку ми маємо від румунських колег, навпроти пункту пропуску "Порубне" – це з румунського боку пункт пропуску "Сірет", – зазначив речник ДПСУ.

Також читайте Блокування словацького кордону: пропуск вантажівок частково поновлено

Демченко додав, що десь на три кілометри від кордону на автошляху представники аграрного сектору перекривали рух для вантажівок. Такі дії вони здійснювали, починаючи з дня і ввечері їх завершували.

"Сьогодні знову поновилося блокування. Але вже, на жаль, на двох напрямках: знову ж таки, по напрямку пункту пропуску "Порубне", і додався ще напрямок пункту пропуску "Красноїльськ" – це з румунської сторони пункт пропуску "Вікову-де-Сус", – сказав він. – До 17:00 по напрямку ПП "Порубне" відзначалося часткове уповільнення руху, а вже о 17:00 румунська сторона повідомила про "певне припинення руху вантажівок в бік Румунії".

Демченко зазначив, що це пов’зано з тими діями, які вчиняють представники, які здійснюють блокування.

Щодо напрямку ПП "Красноїльськ", речник зазначив, що там рух практично від початку блокування не здійснюється.

Демченко також розповів, що на виїзд з України по напрямку ПП "Порубне" в єЧерзі наразі перебуває близько 600 вантажівок, які фізично не присутні на кордоні. А по напрямку ПП "Красноїльськ" – там "жива" черга, електронна там не діє і перетинати кордон там можуть лише порожні вантажівки. Орієнтовно о 17:30 близько 20 транспортних засобів очікували там на можливість перетину кордону в бік Румунії.

"Від румунських колег ми поки не маємо інформації, скільки на цих напрямках перебуває в чергах вантажівок в бік України", – зауважив він.

Говорячи про ситуацію на польському кордоні, Демченко зазначив, що ситуація там практично незмінна. Блокуються три напрямки: "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краківець". Станом на сьогоднішній ранок близько 1 тис. 200 вантажних транспортних засобів очікували на можливість перетину кордону в бік України.

"Більш-менш інтенсивний рух залишався по напрямку пункту пропуску "Краківець", найменший – по напрямку пункту пропуску "Ягодин", – розповів він.

Речник ДПСУ нагадав, що 6 січня було розблоковано напрямок ПП "Шегині – Медика". Нині рух там відбувається "достатньо інтенсивно" – близько 500 вантажівок за добу в обох напрямках. Водночас цей напрямок також має чергу: станом на ранок 15 січня – близько 950 вантажних транспортних засобів.

"І за останній час, за останні дні ми бачимо поступове збільшення черги по напрямку кордонів зі Словаччиною та Угорщиною. На території цих країн в бік України знаходилося, станом на ранок, десь по 500 вантажних транспортних засобів. Це напрямки пунктів пропуску "Ужгород" і "Тиса", відповідно. Але тут також, на щастя, рух не блокується і інтенсивність руху відбувається як в бік України, так і в бік тих країн", – сказав він. Демченко додав, що черга тут формується через те, що більше водіїв та перевізників обирають собі цей напрямок для перетину кордону.

Що передувало

Нагадаємо, 13 січня румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Блокада тривала до вечора суботи, 13 січня. А вже вдень 14 січня місцеві фермери знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет".

Що стосується Польщі, станом на ранок 14 грудня на польсько-українському кордоні перебуває близько 2600 вантажівок. Наразі триває блокування руху на трьох пунктах пропуску.

Читайте провідні новини дня: