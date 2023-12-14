Блокування словацького кордону: пропуск вантажівок частково поновлено

За годину пропускають по кілька фур.

У четвер, 14 грудня, частково поновлено пропуск вантажівок з України до Словаччини у пункті пропуску "Ужгород", що сумісний з КПП "Вишнє Німецьке".

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

"Станом на 06:00 у пункті пропуску "Ужгород" на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні", - наголошують прикордонники.

Зазначається, що від вечора 13 грудня Словаччина частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію.

Попередньо повідомлялося, що на в'їзд прийматимуть по два автомобілі за годину. Фактично за годину пропускають по три-чотири вантажівки, наголосили у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, ввечері 11 грудня стало відомо, що на кордоні Словаччини й України знову заблокували пропускний пункт. Перед тим його було вирішено розблокувати.

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