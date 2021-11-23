"Блокуйте картку": клієнтка "ПриватБанку" втратила гроші через підроблений сайт банку

Гроші повертати жінці не будуть.

"ПриватБанк" знову потрапив у скандал. Клієнтка банку під ніком Alena2021 втратила значну суму через підроблений сайт фінустанови.

Про це йдеться на сайті Мінфін.

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З підробленим сайтом "ПриватБанку "Alena2021 зіткнулася під час продажу іграшки в Інтернеті. Посилання на нього їй скинув нібито покупець.

"Натискаю на посилання і мене перекинуло на сайт privat24.perekazu.com, оформленння дуже схоже на застосунок Приват24. Я взагалі подумала, що відкривається мій застосунок", – написала вона.

На сайті у неї попросили ввести логін та пароль. Після цього надійшов дзвінок на підтвердження входу в Приват24.

"Перевіривши відсутність надходження суми, звичайно ж, чекаємо кілька хвилин, заходимо і перевіряємо знову (процедура та ж: логін, пароль, дзвінок-підтвердження). І тут виявляється, що на рахунку кредитної картки – нуль", – зазначає Alena2021.

При цьому, з її слів, банк не звертався до неї за уточненнями.

"Не було смс, дзвінка з додатковими питаннями, уточненнями", – нарікає вона.

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Після виявлення зникнення грошей з картки жінка зателефонувала на гарячу лінію "ПриватБанку" з проханням про блокування картки. Оператор відповів, що бачить проходження транзакції.

"Я кажу: блокуйте картку. А оператор: перемикаю на фахівця, який займається заявками на повернення коштів", – продовжила вона.

Після цього було складено заявку на повернення коштів у зв'язку з шахрайськими діями. А наступного дня у банку їй сказали, що заявку перекваліфікували із встановлених шахрайських дій на підозру в них.

Причиною цього зазначили код 3dSecure. Тобто, введення коду безпеки.

"ПриватБанк" відповів, що зняття грошей з її карти не може бути оскаржене: "Ця операція не може бути оскаржена згідно з правилами міжнародних платіжних систем, оскільки при її здійсненні було коректно вказано одноразовий пароль безпеки".

При цьому там натякнули, що клієнтка сама винна. Оскільки перейшла за сумнівним посиланням і ввела там свої дані.

Раніше "ПриватБанк" попередив українців про появу нової схеми шахрайства - масового доступу (фішингу) до особистих даних під виглядом державних виплат за вакцинацію від COVID-19.

Не так давно клієнтка "ПриватБанку" повідомила про зникнення з її картки 13 тисяч гривень.

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