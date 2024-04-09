Блукав Карпатами 6 днів: прикордонники врятували знесиленого ухилянта

Чоловік планував незаконно дістатися до однієї з країн ЄС.

Прикордонний загін затримав ухилянта, який 6 днів блукав українськими Карпатами, на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби "Шибени" Чернівецького загону.

Про це повідомили в ДПСУ.

Зазначається, що незнайомець з рюкзаком рухався засніженим схилом, неподалік українсько-румунського кордону.

"Група реагування допомогла ослабленому та промоклому порушнику спуститися з гори та доставила його до прикордонного підрозділу. Чоловіка напоїли гарячим чаєм, надали їжу та можливість зігрітися", - йдеться у повідомленні.

Як розповів чоловік, він планував таким чином незаконно дістатися до однієї з країн ЄС, але не усвідомлював, що подорож буде такою важкою та небезпечною. Відчайдух сам прокладав собі маршрут, але зізнався, що кілька разів втрачав орієнтування у гірській місцевості та подолав пішки відстань орієнтовно від 50 до 70 кілометрів.

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"П’ять ночей "турист" спав просто неба у спальному мішку, неодноразово чув вовків, кабанів та оленів, а в один з днів зустрів на полонині карпатську рись", - додали у ДПСУ.

За спробу незаконного перетину державного кордону на правопорушника було складено протокол за ст.204-1. Подальшу долю «горе-туриста» вирішить суд.

Охоронці кордону в черговий раз попереджають про небезпеку незаконних подорожей у Карпатах, оскільки вони несуть пряму загрозу здоров’ю й нерідко завершуються трагічно.

Наразі на високогірних ділянках кордону з Румунією висота снігового покриву складає від 1,5 до 2-х метрів, також прикордонники часто спостерігають різкі зміни погодних умов.

Нагадаємо, Служба безпеки України і Національна поліція заблокували ще 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

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