Блискавка вдарила у висотку, а цілі вулиці пішли під воду: Україну накрила потужна негода (відео)

В Ужгороді блискавка вдарила у висотку, спричинивши займання даху / © Pexels

Вихідні в Україні розпочалися з екстремальних погодних умов. У суботу, 16 тавня, західні регіони накрив потужний грозовий фронт, який перетворив міські вулиці на річки та приніс із собою нетиповий для середини травня крижаний град.

Про жахливі наслідки стихії, зокрема масштабну пожежу в житловому секторі, повідомляє інформаційний портал «Новини Закарпаття», а місцеві пабліки діляться приголомшливими кадрами затоплень.

Пожежа в Ужгороді та «море» замість доріг у Франківську

Найбільш небезпечний інцидент стався в Ужгороді, в районі аеропорту та міської лікарні. Там яскравий спалах блискавки поцілив прямо у дах кількаповерхового будинку. Розряд пробив покрівлю, після чого за лічені секунди спалахнула масштабна пожежа. Густий стовп диму було видно з різних куточків мікрорайону. На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС для ліквідації вогню.

Тим часом в Івано-Франківську стихія завдала удару водою. Першу травневу блискавку зафіксували над мікрорайоном БАМ, а згодом потужна злива буквально паралізувала рух містом.

© Труха

Як видно з опублікованих відео, вулиця Київська перетворилася на суцільне озеро, подолати яке, за словами місцевих, можна було «лише катером». Тотально «попливла» під воду і вулиця Надрічна, де автомобілям доводилося долати глибокі калюжі.

Крижаний килим на Львівщині та Прикарпатті

Не обійшлося і без аномальних опадів. У Ямниці, що на Франківщині, місцеві мешканці збирали град буквально жменями.

© Труха

Схожа ситуація склалася і на Львівщині. У Самбірському районі негода вдарила з такою силою, що траси миттєво вкрилися товстим шаром криги. На відео з відеореєстраторів помітно, як автомобілі змушені були зупинятися або їхати з мінімальною швидкістю через нульову видимість та слизьке покриття, яке більше нагадувало зимову хуртовину, ніж травневий дощ.

Дата публікації 20:54, 16.05.26

Новий циклон: коли в Україну прийде літо

Попри руйнівні наслідки, синоптики заспокоюють: травневі опади є критично важливими для сільського господарства та поповнення запасів ґрунтової вологи.

Проте погода залишатиметься нестійкою. Як пояснив синоптик Віталій Постригань в коментарі «Телеграфу», атмосфера наразі перебудовується на літній режим. На початку нового робочого тижня над просторами Туранської низовини та Каспійським морем зародиться новий циклонічний вихор, який принесе в Україну тепле, але вологе повітря.

Очікується нестійка погода з періодичними зливами та локальними грозами. Проте температурне тло вже нагадуватиме літо: вдень стовпчики термометрів покажуть 21-26 градусів тепла. Справжнє кліматичне літо (коли середньодобова температура стабільно перевищує +15 градусів) у західних регіонах має остаточно встановитися в період 25-30 травня.

Синоптик також нагадав, як уберегтися під час грози:

Уникайте відкритих просторів, поодиноких дерев та металевих конструкцій;

Ховайтеся в капітальних будівлях або в автомобілі із щільно зачиненими вікнами;

Вдома вимкніть з розеток електроприлади та зачиніть вікна, щоб уникнути протягів;

Негайно вийдіть з водойми, якщо негода застала вас на пляжі.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич попередив, що цими вихідними погода в України буде доволі мінливою. У період з 16 по 20 травня в країні зберігатиметься нестійка погода з короткочасними дощами.

