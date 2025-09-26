Близько 15 авіабомб та артилерія по Херсону: влучили у маршрутку, будинки, є жертви

Наслідки атаки / © Getty Images

Уранці в пʼятницю, 26 вересня, російська армія обстріляла Херсон з авіації, вдаривши по місту близько 15 авіабомбами.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Зранку росіяни атакують Херсон. Спочатку ворог вдарив по місту з авіації, через що було пошкоджено адмінбудівлю та близько 70 будинків. Згодом, близько 10:00, росіяни обстріляли Центральний район Херсона. Ворожий снаряд „прилетів“ у багатоповерхівку», — зазначив він.

Крім того, наслідок ворожого удару потрощено квартири, а також згоріли автівки, що були припарковані поруч.

Армія РФ зранку скинула на Херсон півтора десятка авіабомб / © Getty Images

«Ця ворожа атака обірвала життя 74-річної жінки, яка перебувала на вулиці. Ще двоє херсонців постраждали у власних оселях. Бригада „швидкої“ на місці надала допомогу 55-річному чоловіку та 84-річній жінці, які дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми», — додав Прокудін.

Також один із ворожих ударів прийшовся по маршрутному таксі. Внаслідок «прильоту» транспортний засіб — знищено.

Наслідки удару / © ДСНС

Нагадаємо, армія РФ зранку масовано атакувала Херсон з авіації, впродовж години по місту «прилетіло» близько півтора десятка авіабомб.

Тим часом аналітики повідомили, що російські війська перегруповуються на лівому березі Херсонщини між річкою Конка й Олешками, готуючись до наступу в бік Антонівського мосту.