Близько 20 людей напало на військових ТЦК під Полтавою: є постраждалі та затримані

Військові ТЦК (ілюстративне фото) / © Цензор.нет

Поблизу селища Нижні Млини на Полтавщині група із 20 людей намагалася зупинити роботу військових ТЦК та поліції. Під час конфлікту нападники застосували газ, через що троє військових та троє поліцейських отримали хімічні опіки.

Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП.

За інформацією обласного ТЦК, інцидент стався 13 березня близько 11:00 під час заходів з оповіщення. Нападники застосували сльозогінний газ проти спільної групи ТЦК та Національної поліції. У результаті троє військовослужбовців та троє поліцейських зазнали уражень.

«З метою припинення протиправних дії на місце події оперативно прибули додаткові екіпажі національної поліції. В результаті вісім чоловіків, які перешкоджали роботі групи оповіщення, були затримані поліцією», — зазначили у ТЦК.

Як виявилося, що шестеро із затриманих підлягають мобілізації. Наразі вони направлені на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). У ТЦК наголосили, що групи оповіщення діють з метою комплектування Сил оборони України.

«Перешкоджання їх діяльності є протиправними діями, а наслідком — зниження обороноздатності України», — йдеться у повідомленні установи.

Наразі тривають процесуальні дії щодо надання правової оцінки вчиненим діям.

