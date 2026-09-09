Близько 30 пакетів наркотиків в авто екскомбата Ширшина: ОГП розкрив, як сфабрикували справу

Олександр Ширшин. / © Фото з відкритих джерел

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Трьох колишніх правоохоронців підозрюють у створенні штучних доказів для незаконного притягнення до кримінальної відповідальності колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр «Маґура». За версією слідства, вони підкинули наркотики до його автомобіля в Харкові.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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За даними слідства, троє колишніх правоохоронців, які нині є військовослужбовцями однієї з бригад Сил оборони, у змові з іншими невстановленими особами організували приховане стеження за екскомбатом.

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У ніч із 27 на 28 серпня 2026 року вони незаконно проникли до його автомобіля в Харкові та підкинули близько 30 пакетів із канабісом і PVP.

Приховане стеження за ексвійськовим Олександром Ширшиним. / © Офіс Генерального прокурора

28 серпня підозрювані передали патрульним орієнтування про перевезення екскомбатом наркотиків. Автомобіль зупинили на вулиці Кооперативній, де під час огляду виявили підкинуті речовини.

Колишній військовослужбовець одразу заявив про фальсифікацію та повідомив про тривале стеження. В ОГП зазначили, що слідство встановило весь ланцюг подій — від незаконного збирання конфіденційної інформації до підкидання наркотиків.

Трьом особам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 КК України.

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Приховане стеження за ексвійськовим Олександром Ширшиним. / © Офіс Генерального прокурора

Що відомо про справу Ширшина

Йдеться про колишнього комбата 47-ї ОМБр «Маґура», а нині офіцера управління 16-го армійського корпусу Олександра Ширшина.

Раніше військовий повідомив, що під час перевірки поліції в Харкові в його автомобілі нібито знайшли пакет із наркотиками та вагами. Ширшин стверджував, що речовини йому підкинули.

Після інциденту він заявив, що ніколи не вживав і не збував наркотиків.

«Можу заявити, що ніколи в житті я не вживав і тим більше не займався збутом, поширенням наркотичних або заборонених речовин», — написав військовий.

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Ширшин також розповів, що не очікував, що йому доведеться захищатися та доводити свою невинуватість у країні, яку він став захищати. Він анонсував кілька дописів, у яких планував докладніше викласти свою версію подій.

У 16-му армійському корпусі тоді заявили, що уважно стежать за ситуацією та очікують чесного й неупередженого розслідування. Командування також повідомило про службове розслідування та комплексну перевірку обставин затримання майора Ширшина.

«Знаємо Олександра як військовослужбовця, відданого справі захисту України, та як принципову людину, що прагне якісних змін у Збройних силах і вже доводила свою правоту в судах», — зазначили у корпусі.

Вище керівництво Національної поліції також відреагувало на інцидент, запевнивши, що правоохоронці не робитимуть поспішних висновків.

У коментарі «Бабелю» Ширшин пов’язував ситуацію зі своєю критикою штурмових полків. Зокрема, він припускав причетність до інциденту командира 225-го окремого штурмового полку Олега Ширяєва. Це була версія самого Ширшина.

Раніше екскомбат публічно критикував рішення командування під час боїв на Курщині. У травні 2025 року він подав рапорт на звільнення з посади комбата 47-ї бригади, поскаржившись на «дебільні задачі» командування. Тодішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у відповідь звинуватив Ширшина в піарі та намаганні «привернути до себе увагу».

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