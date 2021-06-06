"Бо квитки дорогі": у Вінниці поліція ловила чоловіка в балаклаві, який їхав на даху потяга

Чоловік пояснив, що з Києва до Вінниці він їхав на даху потяга.
У Вінниці на залізничному вокзалі правоохоронці ловили чоловіка, який їхав на даху потяга.
Про це повідомляє місцеве видання "20 хвилин".
Чоловіка в балаклаві помітили на вокзалі на даху пасажирського потяга 4 червня. За ними бігали правоохоронці, вмовляючи злізти. Поруч була карета швидкої допомоги. Через інцидент потяг запізнився.
Згодом і пасажири поїзда почали просити чоловіка злізти з даху, оскільки вони запізнюються.
Коли винуватець інциденту зліз, свої дії він пояснив тим, що квитки на потяг дорогі, а тому він з Києва їхав на даху.
"На чоловіка склали адмінпротокол за дрібне хуліганство", — повідомили у відділі комунікацій поліції Вінницької області.
Нагадаємо, 33-річну жінку біля Львова потяг збив на смерть.