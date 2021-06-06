"Бо квитки дорогі": у Вінниці поліція ловила чоловіка в балаклаві, який їхав на даху потяга

Чоловік пояснив, що з Києва до Вінниці він їхав на даху потяга.

У Вінниці на залізничному вокзалі правоохоронці ловили чоловіка, який їхав на даху потяга.

Про це повідомляє місцеве видання "20 хвилин".

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Чоловіка в балаклаві помітили на вокзалі на даху пасажирського потяга 4 червня. За ними бігали правоохоронці, вмовляючи злізти. Поруч була карета швидкої допомоги. Через інцидент потяг запізнився.

Згодом і пасажири поїзда почали просити чоловіка злізти з даху, оскільки вони запізнюються.

Коли винуватець інциденту зліз, свої дії він пояснив тим, що квитки на потяг дорогі, а тому він з Києва їхав на даху.

"На чоловіка склали адмінпротокол за дрібне хуліганство", — повідомили у відділі комунікацій поліції Вінницької області.

Нагадаємо, 33-річну жінку біля Львова потяг збив на смерть.

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