Боброва дамба на Прикарпатті ледь не стала причиною бійки сусідів (відео)

У селі Тисів на Прикарпатті виник серйозний конфлікт між двома сусідами через затоплене поле. Один із чоловіків був переконаний, що причиною підтоплення стала саморобна дамба, яку нібито спорудив його сусід, аби перешкодити течії річки. Ситуація ледь не завершилася бійкою.

Про це розповіла журналістка Жанна Дутчак.

За її даними, уникнути сутички вдалося лише завдяки втручанню сільського старости, який прибув на місце та пояснив селянам справжню причину підтоплення.

З’ясувалося, що дамбу з гілок у річці звели не люди, а бобри. Саме діяльність цих тварин спричинила підняття рівня води, що й призвело до затоплення земельної ділянки одного з мешканців.

Екологи зазначають, що поява бобрів у цьому регіоні — не випадковість. Нині на Прикарпатті фіксують масову міграцію цих гризунів із сусідніх областей. Велику кількість тварин уже помітили в лісах Болехова та Вигоди.

За словами фахівців, переселення бобрів пов’язане з кліматичними змінами, які змушують їх освоювати нові території, де їхня популяція не була зафіксована протягом багатьох десятиліть.

