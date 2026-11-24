Супермісяць / © Associated Press

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Сьогодні ввечері, 24 листопада, на нічному небі з’явиться Бобровий супермісяць — остання повня цієї осені. Вона відкриває серію з трьох поспіль незвично близьких повень.

Про це повідомляє Live Science.

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Коли і де спостерігати в Україні

Пік листопадової повні припадає на 16:53 за київським часом. В Україні це час одразу після заходу сонця, тож великий яскравий Місяць легко побачити низько на сході, щойно почне сутеніти.

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На тлі вечірнього неба він здається найбільшим і має теплий відтінок, хоча повним на вигляд супутник залишатиметься і в середу ввечері, 25 листопада. А кількома годинами раніше, перед світанком у Північній Америці, Місяць пройшов крізь зоряне скупчення Плеяди й ненадовго закрив собою кілька яскравих зірок.

Що таке супермісяць та звідки походить його назва

Супермісяць виникає тоді, коли повня збігається з моментом найбільшого зближення Місяця із Землею. Зазвичай супутник розташований у середньому за 384 472 кілометри від нашої планети, але сьогодні він підійшов на відстань 360 768 кілометрів. Через це Місяць здається більшим і яскравішим, ніж зазвичай.

Назву «Бобровий» листопадова повня отримала в Північній Америці — саме в цей час при світлі яскравого нічного неба бобри активно будують греблі та готуються до зими. Також цю повню називають Морозним або Сніговим Місяцем, а корінний народ анішинаабе — Замерзаючим Місяцем.

Коли чекати на рекордно близьку повню

Нинішній Бобровий супермісяць буде найменшим із найближчої трійки. Уже 24 грудня 2026 року зійде Холодний супермісяць на відстані 356 740 кілометрів від Землі. Він стане найбільшою та найяскравішою повнею року і підійде до нашої планети найближче з 2 січня 2018 року.

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А 22 січня 2027 року серію завершить Вовчий супермісяць, який опиниться на відстані 357 644 кілометри від Землі.

Нагадаємо, цієї осені нічне небо подарує чимало цікавих астрономічних явищ — від метеорних потоків і протистоянь планет до яскравого Супермісяця.

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