Боди-камери на службі ТЦК: як зміниться контроль під час вручення повісток від 1 вересня

Від 1 вересня усі представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зобов’язані вести відеофіксацію під час перевірок документів та вручення повісток.

Про це розповів заступник міністра оборони України Євген Мойсюк пише РБК-Україна.

За словами заступника, мета ініціативи — забезпечити прозорість дій працівників, захистити права військовозобов’язаних та мінімізувати конфлікти. Камери допоможуть створювати доказову базу у спірних випадках та запобігати зловживанням.

Як працюватимуть нагрудні камери

Запис починатиметься автоматично, як тільки група оповіщення розпочинає свої обов’язки, і триватиме безперервно до завершення роботи. Винятком є кадри з військовими об’єктами, інформацією з обмеженим доступом або особисті потреби працівника.

Працівникам заборонено видаляти чи змінювати записи, вимикати камеру або передавати відео стороннім. Контроль за використанням камер здійснює відповідальна особа ТЦК, а за збереженням інформації — безпосередній керівник.

Зберігання та безпека відео

Після завершення роботи записи автоматично завантажуються на централізований захищений сервер. Вони зберігатимуться щонайменше 30 днів, а у випадках розслідувань — довше. Адміністратором системи стане Військова служба правопорядку ЗСУ, що гарантує безпеку і запобігає несанкціонованому доступу.

Нагадаємо, в Україні у застосунку «Резерв+» з’явилася нова можливість — сплатити штраф за порушення правил військового обліку.

Йдеться про ситуацію, коли громадянин не став на облік за новою адресою після зміни місця проживання.

Щоб скористатися послугою, потрібно «завантажити Резерв+», перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення.

Після цього територіальний центр комплектування розглядає заяву протягом трьох днів і надсилає постанову. Тоді з’являється можливість оплатити штраф.