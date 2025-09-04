Бодикамери та електронна черга: Шмигаль повідомив про новації в ТЦК

Від 1 вересня всі співробітники ТЦК в складі груп оповіщення носитимуть бодикамери / © скриншот з відео

Реклама

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів нараду у Запоріжжі, на якій обговорив шляхи посилення захисту країни, а також новації в роботі ТЦК та СП, зокрема запуск від 1 вересня електронної черги та використання бодикамер. Ці заходи покликані зробити процес взаємодії ТЦК з військовозобов’язаними прозорішим та зручнішим для громадян.

Про це міністр повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Провів нараду з керівним складом Сил безпеки і оборони Запорізької області… Ще одне питання — новації в роботі ТЦК та СП, зокрема бодикамери та запуск від 1 вересня роботи електронної черги на постійній основі. Надалі в планах — покращення роботи гарячої лінії», — йдеться в дописі.

Реклама

Навіщо потрібні бодикамери

Окрім електронної черги, від 1 вересня співробітники ТЦК, що працюють у групах оповіщення, зобов’язані використовувати бодикамери. Ця ініціатива спрямована на захист прав як військовозобов’язаних, так і самих працівників терцентрів комплектування.

Як повідомили в Міністерстві оборони України, записи з бодикамер зберігаються на захищеному сервері Військової служби правопорядку ЗСУ протягом 30 днів. Цей термін може бути продовжений, якщо відео необхідне як доказ для розслідувань чи розгляду скарг.

«Мета ініціативи — зробити дії груп оповіщення максимально прозорими, захистити права як військовозобов’язаних, так і працівників ТЦК», — заявив заступник міністра оборони Євген Мойсюк.

В Міноборони впевнені, що використання бодикамер допоможе запобігти неправдивим звинуваченням і забезпечить об’єктивну фіксацію всіх подій під час вручення повісток.

Реклама

Електронна черга для зручності

Друга ініціатива, яка теж запрацювала від 1 вересня — електронна черга, що дозволяє громадянам записатися на прийом до ТЦК та СП онлайн і таким чином уникнути довгого очікування в черзі. Ця ініціатива була анонсована раніше, і тепер вона діє на постійній основі у всіх терцентрах комплектування. Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко пояснила, що це рішення є відповіддю на запит громадян.

«Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Ми вже маємо досвід її створення, тому досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК і СП», — заявила Чорногоренко.

Надалі в планах Міноборони — покращення роботи гарячої лінії для консультацій, щоб повністю цифровізувати роботу ТЦК та зробити її максимально ефективною.

Нагадаємо, Шмигаль повідомив, що Україна та США працюють над новими оборонними проєктами. Зокрема міністр оборони обговорив із спецпредставником президента США Кітом Келлогом підтримку України та програму «Drone deal».