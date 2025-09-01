Скороход пояснила, чому бодикамери в ТЦК не змінять ситуацію / © ТСН.ua

Бодикамери, які працівники ТЦК зобов’язані носити від 1 вересня, не зупинять практику так званої «бусифікації».

Про це заявила народна депутка України Анна Скороход у youtube-каналі Суперпозиція.

Вона вважає, що це не змінить ситуацію, оскільки за порушення передбачено лише догану.

«Буде догана. Або сувора догана. Все. Про яку відповідальність ще може бути у військовослужбовців? Дві суворі догани», — сказала Скороход.

Соціально несправедлива мобілізація

Передусім вона наголосила на проблемі соціально несправедливої мобілізації.

«Треба змінити певні речі для того, щоб змінилася мотивація. Почати треба з того, що у нас купляється бронь, у нас купа народу має відстрочки незрозуміло чого. У нас правоохоронці мають відстрочки. У нас купа людей понакупляли собі інвалідності. У нас є бідні та багаті. Багаті у нас не воюють. А бідні — поїдьте просто в село, подивіться, кого бусифікують. Це все дуже просто», — заявила Скороход.

Навчання і підготовка мобілізованих

Ще однією з проблем депутатка називає якість навчання військовослужбовців у військових навчальних центрах перед відправленням на фронт.

«Усі командири скаржаться, що люди (мобізіовані — Ред.) через 45 днів приходять, і їх треба навчати знову, бо вони не бойові одиниці. Бо дуже багато в тилах, зокрема в центрах підготовки, ховають своїх. Вони (інструктори — Ред.) не мають жодного бойового досвіду, але навчають людей, які будуть через певний період часу на передовій», — розповідає Скороход.

Відповідальність командирів і корупція

Також нардепка зазначає, що для вирішення проблеми мобілізації потрібно змінити підхід, оскільки в Україні існує багато проблем, наприклад, з корупцією в армії та відсутністю відповідальності командирів за злочинні накази і втрати.

«Подивіться на ставлення до звичайного солдата. Подивіться на те, що у нас відсутня відповідальність командира за втрати, за злочинні накази, за ставлення до людей. Подивіться, що у нас корупція процвітає шалена в армії. Ніхто нічого з цим не робить», — додала Скороход.

Відсутність термінів служби

Крім того, за словами нардепки, ще однією проблемою є відсутність термінів служби у військовослужбовців.

«Вони розуміють, що якщо він потрапив в армію, то це до кінця його днів або до того, допоки він не стане тяжким 300-м і не зможе списатися. Це нормально? Ні. Тому якщо ми хочемо вирішити питання ТЦК, нам треба вирішити глобально проблемні питання, які до цього призвели. Бо на початку війни у нас були черги (добровольців — ред.) в ТЦК», — нагадала Скороход.

