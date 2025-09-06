Бодикамери для ТЦК: у Міноборони озвучили важливі деталі

ТЦК, мобілізація / © ТСН

Від 1 вересня співробітники ТЦК та СП зобов’язані використовувати нагрудні бодикамери. Вони здійснюватимуть безперервну відеофіксацію, про що попереджатиметься на початку розмови.

Про це розповів речник Міноборони Орест Дрималовський.

Деталі про використання бодикамер ТЦК

Як зазначається, учасникам групи оповіщення суворо заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам.

«Відеоматеріали зберігатимуться на централізованому захищеному сервері, який адмініструватиме військова служба правопорядку», — наголосив Дрималовський.

Речник акцентував, що використання бодикамер сприятиме дисциплінуванню всіх учасників процесу, як представників ТЦК та СП, так і громадян, а записи стануть об’єктивним джерелом інформації.

Раніше йшлося про те, що в Україні запровадять бодикамери для всіх працівників ТЦК без винятку. Рішення покликане підвищити дисципліну та зменшити кількість порушень під час мобілізації.

«Такі дії не повинні обґрунтовуватися тим, що у держави нема грошей закупити необхідну кількість бодикамер. Бо це порушення рівноваги — коли одні ходять з бодикамерами, а інші ходять без бодикамер», — зауважила адвокатка Тетяна Козаченко у в ефірі «День.LIVE».

Вона додає, що закупівлею необхідної кількості камер через офіційний тендер має зайнятися Міністерство оборони.