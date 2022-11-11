Бог уберіг: в Мережі з'явилося відео, як українські захисники підірвалися на міні в "Хамві" і вижили

Українські захисники, які їхали на американському вантажному фургоні, натрапили на міну.

Російські окупанти замінували поля та дороги на тимчасово захоплених територіях України, тож звільнення населених пунктів для ЗСУ може не минутися без неприємних сюрпризів.

Відео, як українські захисники на "Хамві" наїхали на міну в полі, виклали в Мережі.

На кадрах, які зафіксував з повітря дрон, видно, як два американські армійські вантажні фургони Humvee з українськими захисниками їдуть полем. Один з них проскочив міну, а інший наїхав і підірвався.

Перший "Хамві" з бійцями трохи поїхав уперед, побоюючись артилерійського обстрілу, але потім повернувся, щоб перевірити, що сталося з побратимами у фургоні, який підірвався.

Коли дим від вибуху розвіявся, виявилося, що всі бійці з "Хамві" залишилися живими-здоровими. Вони відбулися контузіями. Хлопці вийшли з фургона і заходилися лагодити пошкоджену техніку.

Нагадаємо, що ЗСУ "накривають" окупантів, які тікають в напрямку Генічеська з Херсона. По них цілять з артилерії.

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