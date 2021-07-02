Богдан Сухомлинський: врятоване зі смітника в Івано-Франківську маля вже має ім'я і прізвище

Богдан Сухомлинський: врятоване зі смітника в Івано-Франківську маля вже має ім'я і прізвище

Хлопчик був народжений за 1–2 години до того, як його знайшли.

Дитині, яку знайшли на смітнику в Івано-Франківську, дали ім’я та прізвище.

Про це на засіданні виконавчого комітету повідомила заступниця начальниці Служби у справах дітей Ірина Дутчак, поінформувало "Суспільне".

Хлопчика назвали Богдан Сухомлинський, на честь вулиці, на якій його знайшли. Дитині дали ім’я та прізвище, щоб зареєструвати її.

Хлопчик був народжений за 1–2 години до того, як його знайшли.

Поліція розшукувала матір дитини.

Нагадаэмо, що в Івано-Франківську на вулиці Сухомлинського 28 травня перехожі на смітнику знайшли новонароджену дитину. Немовля госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

Новини України: в Івано-Франківську на смітнику перехожі знайшли новонародженого хлопчика

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