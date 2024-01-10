Богдана Львова, який має паспорт РФ, поновили на посаді судді Верховного Суду – подробиці

Київський окружний адміністративний суд 10 січня 2024 року поновив на посаді ексголову Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова, у якого знайшли паспорт Росії.

Про це повідомляє проєкт "Схеми".

Суд задовольнив позов Богдана Львова щодо поновлення його на посаді судді і виплати заробітної плати "за час вимушеного прогулу".

У Верховному Суді відмовились повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду.

Нагадаємо, восени 2022 року стало відомо, що Богдан Львов понад 20 років тому отримав громадянство Росії на підставі довідки військовослужбовця, а потім поновив паспорт по досягненню 45-річного віку – 2012 року. Сам він це заперечує.



Після цього голова Верховного суду відрахував Львова зі штату суддів ВС.

Нагадаємо, парламент призначив нову голову Рахункової палати – хто обійняв посаду.

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